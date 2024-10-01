Повышение подоходного налога затронет и выплаты из пенсионных фондов

Согласованная правительством программа повышения налогов предусматривает, что с 1 июля 2025 года ставка налога с оборота, взимаемого при продаже практически всех товаров и услуг, вырастет с 22% до 24%, а с 2026 года будет введен дополнительный двухпроцентный налог на доходы физических лиц, названный налогом на безопасность.

Последний налог будет взиматься в том числе и с выплат из пенсионных фондов.

Так, в пояснительной записке к законопроекту о налоге на безопасность указывается, что по соображениям универсальности налогом на безопасность будут обложены и некоторые виды дохода, освобожденные от уплаты подоходного налога, такие как выплаты из пенсионных фондов второй и третьей ступени (по достижении пенсионного возраста).

В министерстве финансов пояснили, что двухпроцентный дополнительный налог будет взиматься как при снятии всех пенсионных денег сразу (налог составит 22% вместо нынешних 20%), так и при т.н. краткосрочном снятии, под которым имеются в виду пенсии из пенсионных фондов, выплачиваемые в течение ограниченного времени, пенсионные договоры с сокращенным сроком действия или с периодичностью выплат один раз в год.