Оформить сообщение о ДТП стало возможным по инфолинии Центра тревоги 1247

Об этом BNS сообщила пресс-служба Центра тревоги, пояснив, что с 1 октября посетители сайта avarii.ee в нижней части страницы найдут ссылку на 1247. Телефонные операторы Центра реагирования на чрезвычайные ситуации будут круглосуточно оказывать помощь при электронном оформлении сообщений об авариях на эстонском, русском и английском языках.

По словам эксперта Центра реагирования на чрезвычайные ситуации 1247 Рийны Ансу, цель сотрудничества - обеспечить удобную и быструю помощь в вопросах, возникающих при оформлении электронного сообщения о ДТП.

«Если произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором никто не пострадал, водители не подозреваются в опьянении и все участники находятся на месте происшествия, отчет об ущербе необходимо заполнить в онлайн-приложении LKF avarii.ee. Если у человека возникнут трудности, ему помогут операторы 1247. Наша цель - сократить количество ситуаций, когда люди звонят на горячую линию с подобными вопросами, чтобы телефон 112 оставался свободным для оперативной помощи», - пояснила Ансу.

Государственный информационный телефонный номер Центра экстренного реагирования 1247 - это номер помощи, который работает наряду с экстренным номером 112, предоставляя информацию и советы в ситуациях, когда жизнь, здоровье и имущество не подвергаются опасности.

Операторы 1247 принимают и распространяют информацию о ситуациях на дорогах государственного значения, проблемах окружающей среды и дикой природы, а также общественную информацию, например о спасательных операциях и работе полиции.

Департамент полиции и пограничной охраны, Департамент окружающей среды, Департамент транспорта, Спасательный департамент и Государственная служба по организации выборов являются основными партнерами горячей линии общественной информации, но спектр тем расширяется в зависимости от того, что происходит в обществе и что нужно людям.

Линия 1247 также является контактным центром в кризисных ситуациях, предоставляя достоверную государственную информацию и рекомендации во время чрезвычайных ситуаций.