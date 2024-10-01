Сколько стоит высшее образование? Государство хочет взимать со студентов по 500 евро

Ректор и председатель совета ректоров Таллиннского технического университета (TalTech) Тийт Ланд рассказал, что весной Министерство образования и науки сделало несколько предложений, которые касаются финансирования высшего образования и изменений в системе студенческих кредитов. Среди прочего, предлагается ввести плату за годичные магистерские программы на эстонском языке, ужесточить требования к иностранным студентам по оплате обучения и увеличить максимальную сумму студенческого кредита до 6 000 евро. Также в министерстве предложили начать переговоры с университетами о введении административного сбора в размере 500 евро за учебный год.