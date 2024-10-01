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Сколько стоит высшее образование? Государство хочет взимать со студентов по 500 евро

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Уже два года назад ректоры эстонских университетов провели совместную пресс-конференцию, на которой рассказали о предстоящих дырах в финансировании высшего образования. Слева направо: Март Кальм, Тоомас Ассер, Тийт Ланд, Ивари Илья, Тыну Вийк.
Уже два года назад ректоры эстонских университетов провели совместную пресс-конференцию, на которой рассказали о предстоящих дырах в финансировании высшего образования. Слева направо: Март Кальм, Тоомас Ассер, Тийт Ланд, Ивари Илья, Тыну Вийк. Фото: Mihkel Maripuu

Высшие учебные заведения надеются на более длительный план министерства и ясность в финансировании обучения в рамках переговоров, которые начнутся уже в этом месяце.

Перевод: Анита Авакова

Ректор и председатель совета ректоров Таллиннского технического университета (TalTech) Тийт Ланд рассказал, что весной Министерство образования и науки сделало несколько предложений, которые касаются финансирования высшего образования и изменений в системе студенческих кредитов. Среди прочего, предлагается ввести плату за годичные магистерские программы на эстонском языке, ужесточить требования к иностранным студентам по оплате обучения и увеличить максимальную сумму студенческого кредита до 6 000 евро. Также в министерстве предложили начать переговоры с университетами о введении административного сбора в размере 500 евро за учебный год.

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