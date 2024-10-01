Число жителей Эстонии, относящих себя к среднему классу, за последние шесть лет значительно выросло - с 33% до 49%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного по заказу Информационного центра по финансовым вопросам Swedbank.
Основным показателем принадлежности к среднему классу по-прежнему остается владение собственным жильем: так считают 68% респондентов.
«Люди стали более уверенно оценивать свое финансовое положение, - отметила руководитель Информационного центра Swedbank Мари-Лийз Яэгер. - Если в 2022 году 33% опрошенных считали себя средним классом, то в этом году их уже 49%».
Средний класс, по мнению участников опроса, - это те, чей чистый ежемесячный доход колеблется от 2100 до 3013 евро. В прошлом году эта сумма была чуть ниже - от 1884 до 2911 евро. «Минимальный порог дохода среднего класса растет быстрее, что неудивительно: за этот период зарплаты выросли на 17%, а цены на 12%», - пояснила Яэгер.
Респондентов также попросили оценить свое экономическое положение и отнести себя к одной из категорий: высший средний класс (зажиточные), средний класс, низший средний класс или нуждающиеся.
К высшему среднему классу причислили себя шесть процентов опрошенных, среди них в основном люди с доходом более 2000 евро. Чаще всего так себя идентифицируют молодые люди в возрасте 18–34 лет и жители Таллинна.
Средний класс - это преимущественно люди 35-49 лет, зарабатывающие свыше 2000 евро или хотя бы 1100–2000 евро в месяц. При этом с возрастом все больше людей стали причислять себя к среднему классу.
К низшему среднему классу себя отнесли 39% респондентов - это люди с доходом 801-1100 евро в месяц, живущие в небольших городах и в возрасте 50-74 лет. Всего 6% опрошенных считают себя нуждающимися или бедными - это в основном те, кто зарабатывает до 800 евро и находится в возрасте 50-74 лет. Примечательно, что число людей, считающих себя бедными, постепенно снижается.
Как и в прошлых исследованиях, владение собственным жильем остается ключевым признаком среднего класса. Однако 46% респондентов также считают, что человек среднего класса должен иметь возможность совершать дополнительные траты, например, посещать рестораны, спа, культурные мероприятия, ездить на такси или делать ремонт. А 37% отметили, что представитель среднего класса должен хотя бы раз в год выезжать за границу.
Интересно, что с годами все больше людей считают важным не владение автомобилем, а наличие сбережений, которые покрывают хотя бы три месяца расходов. «Молодые люди чаще ценят возможность тратить на удовольствия и путешествовать, тогда как пожилые отдают предпочтение владению жильем и накоплениям», - отметила Яэгер.
Она также добавила, что с каждым годом растет сумма свободных средств, которая, по мнению респондентов, должна оставаться у семьи среднего класса после обязательных расходов. «Если в 2018 году считалось, что семья должна иметь в запасе около 1265 евро после всех обязательных платежей, то в этом году сумма выросла до 1628 евро», - сказала она.
Исследование по заказу Информационного центра Swedbank было проведено в июне 2024 года компанией Norstat. В опросе участвовали 1000 человек в возрасте от 15 до 74 лет.