Исследование: почти половина жителей Эстонии относит себя к среднему классу

Основным показателем принадлежности к среднему классу по-прежнему остается владение собственным жильем: так считают 68% респондентов.

«Люди стали более уверенно оценивать свое финансовое положение, - отметила руководитель Информационного центра Swedbank Мари-Лийз Яэгер. - Если в 2022 году 33% опрошенных считали себя средним классом, то в этом году их уже 49%».

Средний класс, по мнению участников опроса, - это те, чей чистый ежемесячный доход колеблется от 2100 до 3013 евро. В прошлом году эта сумма была чуть ниже - от 1884 до 2911 евро. «Минимальный порог дохода среднего класса растет быстрее, что неудивительно: за этот период зарплаты выросли на 17%, а цены на 12%», - пояснила Яэгер.

Респондентов также попросили оценить свое экономическое положение и отнести себя к одной из категорий: высший средний класс (зажиточные), средний класс, низший средний класс или нуждающиеся.

К высшему среднему классу причислили себя шесть процентов опрошенных, среди них в основном люди с доходом более 2000 евро. Чаще всего так себя идентифицируют молодые люди в возрасте 18–34 лет и жители Таллинна.

Средний класс - это преимущественно люди 35–49 лет, зарабатывающие свыше 2000 евро или хотя бы 1100–2000 евро в месяц. При этом с возрастом все больше людей стали причислять себя к среднему классу.