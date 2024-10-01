Министерство иностранных дел отреагировало на заявления главы российской администрации оккупированных районов Запорожской области Украины о том, что Россия должна оккупировать и столицу Эстонии, и латвийский город Лиепая.
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МИД Эстонии ответил на призывы российских оккупантов завоевать Таллинн
«МИД не признает оккупированные Россией территории Украины и людей, которые незаконно захватили там власть. Мы не считаем целесообразным комментировать пропагандистские послания российских оккупантов», - заявили в Министерстве иностранных дел Эстонии Rus.Postimees в ответ на просьбу прокомментировать высказывания руководителя оккупационной администрации Запорожья.
Ранее военный преступник, глава российских оккупационных властей в Запорожской области Украины Евгений Балицкий призвал «забрать» эстонскую столицу Таллинн и латвийский порт Лиепая «военным путем».