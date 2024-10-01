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МИД Эстонии ответил на призывы российских оккупантов завоевать Таллинн

Обновлено 1 октября 2024, 14:07
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Наместник Путина в оккупированных районах Херсонской области Украины Владимир Сальдо, наместник в оккупированных районах Запорожской области Евгений Балицкий и сам Путин поднимают руки вверх в Кремле. Таким образом военные преступники демонстрировали не готовность сдаться, а радость от аннексии Москвой новых территорий Украины. 30 сентября 2022 года, Кремль, Москва, Россия.
Наместник Путина в оккупированных районах Херсонской области Украины Владимир Сальдо, наместник в оккупированных районах Запорожской области Евгений Балицкий и сам Путин поднимают руки вверх в Кремле. Таким образом военные преступники демонстрировали не готовность сдаться, а радость от аннексии Москвой новых территорий Украины. 30 сентября 2022 года, Кремль, Москва, Россия. Фото: AFP / Scanpix

Министерство иностранных дел отреагировало на заявления главы российской администрации оккупированных районов Запорожской области Украины о том, что Россия должна оккупировать и столицу Эстонии, и латвийский город Лиепая.

«МИД не признает оккупированные Россией территории Украины и людей, которые незаконно захватили там власть. Мы не считаем целесообразным комментировать пропагандистские послания российских оккупантов», - заявили в Министерстве иностранных дел Эстонии Rus.Postimees в ответ на просьбу прокомментировать высказывания руководителя оккупационной администрации Запорожья.

Ранее военный преступник, глава российских оккупационных властей в Запорожской области Украины Евгений Балицкий призвал «забрать» эстонскую столицу Таллинн и латвийский порт Лиепая «военным путем».

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