МИД Эстонии ответил на призывы российских оккупантов завоевать Таллинн

Наместник Путина в оккупированных районах Херсонской области Украины Владимир Сальдо, наместник в оккупированных районах Запорожской области Евгений Балицкий и сам Путин поднимают руки вверх в Кремле. Таким образом военные преступники демонстрировали не готовность сдаться, а радость от аннексии Москвой новых территорий Украины. 30 сентября 2022 года, Кремль, Москва, Россия.

Фото: AFP / Scanpix