При проверке датчиков дыма и угарного газа спасатели выявили десятки нарушений

По словам руководителя по связям с общественностью Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс, из всех проверенных в Пярнумаа датчиков дыма 442 устройства были исправны и установлены правильно. Однако 35 датчиков были установлены неправильно или не работали, а в 22 домах датчиков не было вообще. Рабочие датчики угарного газа были найдены в 348 домах, 25 устройств оказались неисправны, а в 88 домах их не было вовсе.