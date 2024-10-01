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При проверке датчиков дыма и угарного газа спасатели выявили десятки нарушений

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Спасательный департамент напоминает, что во всех домах должен быть хотя бы один работающий датчик дыма.
Спасательный департамент напоминает, что во всех домах должен быть хотя бы один работающий датчик дыма. Фото: Mailiis Ollino

На прошлой неделе Спасательный департамент проверил датчики дыма и угарного газа в более чем 4000 домах. В уезде Пярнумаа спасатели осмотрели 499 домов, включая как многоквартирные дома, так и частные.

Перевод: Каролийна Вертяева

По словам руководителя по связям с общественностью Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс, из всех проверенных в Пярнумаа датчиков дыма 442 устройства были исправны и установлены правильно. Однако 35 датчиков были установлены неправильно или не работали, а в 22 домах датчиков не было вообще. Рабочие датчики угарного газа были найдены в 348 домах, 25 устройств оказались неисправны, а в 88 домах их не было вовсе.

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