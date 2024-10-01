Исследование: каждый пятый работник хочет получать премию, превышающую 1000 евро

Об этом в своем комментарии для BNS написал менеджер портала по маркетингу Карла Одер.

«Работники всегда ожидают более высокого материального вознаграждения за свою работу и преданность делу», - отметил Карла Одер.

«В свою очередь, работодатели должны быть открытыми и объяснять условия, на которых предоставляются бонусы. Четкие критерии и прозрачная система помогут избежать недопонимания и дадут сотрудникам уверенность в том, что их вклад будет справедливо и одинаково оценен, особенно если результаты хорошие и дела компании идут в гору. Это поможет поддерживать мотивацию и сохранять позитивные отношения с работодателем», - добавил Одер.

И работники, и работодатели считают материальное вознаграждение одним из важнейших мотиваторов. Сотрудники рассчитывают на получение максимально возможного денежного вознаграждения, а работодатели поддерживают их, внедряя системы денежного премирования.

Однако необходимо более четко разъяснять принципы, на которых основываются бонусы, чтобы сотрудники лучше понимали, какие критерии влияют на их вознаграждение.

Предприятия часто основывают денежные премии на индивидуальных показателях, но важную роль играют также общие финансовые показатели компании и коллективный вклад команды в достижение результатов.

Несмотря на важность заработной платы и премий, нематериальное вознаграждение и выражение признательности также оказывают значительное влияние на мотивацию и удовлетворенность сотрудников.

Хорошие отношения с коллегами считаются наиболее важными, их оценили 74,1 % респондентов. За ними следуют гибкий график работы - 57,4 %, интересная и увлекательная работа - 48,4 %, возможность удаленной работы - 39,7 % и поддерживающая команда менеджеров - 36,8 %.