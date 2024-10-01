Осенью увеличиваются ДТП с животными на дорогах: ущерб может достигать 2500 евро

Большинство аварий происходят с косулями, но нередки случаи столкновений с лосями, лисами и енотовидными собаками. Животные наиболее активны в сумерки и ночью, поэтому водителям, особенно утром и вечером, стоит быть внимательными.

Внимание - на знаки!

Дорожные знаки предупреждают нас не просто так. Если вы видите знак, ограничивающий скорость, то, скорее всего, это связано с опасностью - будь то населенный пункт, пешеходный переход или сложные дорожные условия. Знаки, предупреждающие о возможных животных на дороге, требуют такого же внимания. Если они установлены вдоль дороги, стоит снизить скорость и быть готовым к возможному появлению животных.

«Тропы диких животных существуют веками, и они пересекают дороги на одних и тех же участках. Часто такие места окружены лесом с обеих сторон, что оставляет водителю мало времени на реакцию. Лучше сбросить скорость и быть особенно внимательным на этих участках», - советует Семенов.

Если на дороге появилась косуля, помните: за ней могут последовать и другие. Снизьте скорость и дайте животным спокойно перейти дорогу. Даже если одно животное уже перебежало, не теряйте бдительность - оно может испугаться и вернуться обратно.