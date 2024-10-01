Осенью на дорогах Эстонии начинается опасный период: число аварий с участием диких животных резко возрастает. По данным Balcia, средний ущерб от столкновения с животным составляет около 2500 евро. Руководитель по страхованию транспортных средств Тимо Семенов напоминает водителям, как избежать таких инцидентов и что делать, если столкновение все же произошло.
Осенью увеличиваются ДТП с животными на дорогах: ущерб может достигать 2500 евро
Большинство аварий происходят с косулями, но нередки случаи столкновений с лосями, лисами и енотовидными собаками. Животные наиболее активны в сумерки и ночью, поэтому водителям, особенно утром и вечером, стоит быть внимательными.
Внимание - на знаки!
Дорожные знаки предупреждают нас не просто так. Если вы видите знак, ограничивающий скорость, то, скорее всего, это связано с опасностью - будь то населенный пункт, пешеходный переход или сложные дорожные условия. Знаки, предупреждающие о возможных животных на дороге, требуют такого же внимания. Если они установлены вдоль дороги, стоит снизить скорость и быть готовым к возможному появлению животных.
«Тропы диких животных существуют веками, и они пересекают дороги на одних и тех же участках. Часто такие места окружены лесом с обеих сторон, что оставляет водителю мало времени на реакцию. Лучше сбросить скорость и быть особенно внимательным на этих участках», - советует Семенов.
Если на дороге появилась косуля, помните: за ней могут последовать и другие. Снизьте скорость и дайте животным спокойно перейти дорогу. Даже если одно животное уже перебежало, не теряйте бдительность - оно может испугаться и вернуться обратно.
Дождь, мокрая дорога или плохая видимость - все это увеличивает вероятность аварий с животными. Животные любят такую погоду, так как им легче скрываться. Каждый год в Эстонии в ДТП с животными получают травмы несколько десятков человек, а число поврежденных автомобилей в разы больше. Поэтому важно выбирать безопасную скорость и не отвлекаться на дорогу - не стоит заниматься посторонними делами за рулем.
«Даже если у вас есть каско, здоровье и безопасность важнее, чем ремонт автомобиля, - подчеркивает Семенов. - Лучше быть осторожным и избежать неприятностей».
Что делать при столкновении?
Если все же произошло столкновение, не паникуйте. Остановите машину на обочине, включите аварийные огни и выставьте предупреждающий треугольник в 30-50 метрах от машины. Не забудьте надеть светоотражающий жилет, если выходите на дорогу в темное время суток.
Если животное ранено или погибло, немедленно звоните по короткому номеру 1247 в Департамент окружающей среды. Не пытайтесь самостоятельно подходить к раненому лосю или косуле - они могут быть опасны. Если в аварии есть пострадавшие, сразу звоните в экстренные службы по номеру 112.
Если автомобиль все еще пригоден для безопасной езды, можно продолжить путь. В противном случае вызывайте эвакуатор - для владельцев каско эта услуга обычно бесплатна.
Водителям, которые часто ездят рано утром или поздно вечером, Семенов советует ознакомиться с картой опасных участков на дорогах Эстонии. Это поможет избежать опасных мест на маршруте. Карту можно найти здесь.
Balcia - это страховая компания, которая активно внедряет новые технологии в свою работу. В 2020 году компания изменила свою стратегию, сосредоточившись на инновационных решениях. В 2022 году она вышла на рынок Латвии, а в 2023 году - на рынок Эстонии, расширяясь в Европе.