Тартуский университет.

Руководство Тартуского университета (ТУ) настойчиво рекомендовало своим структурным единицам и студенческим организациям не сотрудничать с производителем энергетических напитков Red Bull, а также не покупать их продукцию. Причина такого решения в том, что Red Bull продолжает работать в России и поддерживать экономику страны-агрессора.