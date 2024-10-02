Руководство Тартуского университета (ТУ) настойчиво рекомендовало своим структурным единицам и студенческим организациям не сотрудничать с производителем энергетических напитков Red Bull, а также не покупать их продукцию. Причина такого решения в том, что Red Bull продолжает работать в России и поддерживать экономику страны-агрессора.
Для подписчиков
Тартуский университет – студентам: не покупайте напитки Red Bull, компания ведет бизнес в стране-агрессоре (1)
Производитель энергетических напитков, австрийская компания Red Bull GmbH, широко известна как спонсор и организатор многочисленных спортивных соревнований в автоспорте, велоспорте, сноубординге, мотоспорте, киберспорте, футболе и других видах.
Специалист по связям со СМИ отдела маркетинга и коммуникаций ТУ Инес Пютсепп объяснила, что для университета очень важно, чтобы компании, с которыми ведется сотрудничество, разделяли те же ценности, что и университет.