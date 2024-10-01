Исследование покупок для школьников показало, что большинство родителей покупают новое смарт-устройство для своего школьника в начале учебного года. Четверть респондентов либо отдают ребенку собственный подержанный смартфон, либо покупают его на вторичном рынке.
Исследование: большинство родителей покупают ребенку в начале учебного года новое смарт-устройство
«Покупка смарт-устройства для школьника стала скорее правилом. Мы видим, что даже в более сложных экономических условиях покупатели ценят функциональность и качество приобретаемой продукции. Из этого можно сделать вывод, что люди особенно осторожны при совершении важных покупок, например, смарт-устройств», - сказала Хелина Лейф, менеджер по маркетингу и коммуникациям торговых центров Rocca al Mare и Kristiine.
Хелен Каннельмяэ, менеджер по маркетингу и коммуникациям сети Euronics в странах Балтии, отмечает, что период начала учебного года - это период роста продаж, особенно в сфере продажи ноутбуков и смартфонов. «Мы видим, что этот год не стал исключением - с началом учебного года наши продажи в этих категориях выросли».
Новый смартфон можно приобрести всего за 100 евро.
По словам Каннельмяэ, смартфоны покупают в каждом ценовом диапазоне в зависимости от потребностей и возможностей. «Многим молодым людям определенно нужен телефон премиум-класса, будь то Apple или Android. При этом приобрести устройство, обладающее хорошими техническими характеристиками и удовлетворяющее всем основным потребностям, можно уже по цене, начинающейся со 100 евро», - поясняет Каннельмяэ и говорит, что сегодня не обязательно тратить много денег, чтобы купить функциональное устройство.
Однако Каннельмяэ видит, что экономическая неопределенность дошла до потребительства, на что указывает возросшее количество заявок на покупку в рассрочку. «За последний год доля таких покупок несколько увеличилась, поскольку клиенты все чаще задумываются о распределении затрат на более длительный период», - говорит она.
Помимо покупок в рассрочку, заметны и другие тенденции. В качестве примера Каннельмяэ приводит помимо компьютеров, телефонов и смарт-часов также покупки игровых кресел и настольной техники в магазинах электроники.
По словам Хелины Лейф, опрос в определенной степени показывает, что поиск брендов и функциональности также усиливается социальным фактором для 55 процентов респондентов, кто принял участие в опросе. «Детям нужны фирменные товары, потому что они соответствуют трендам и социальной принадлежности, а отсутствие определенных товаров также может привести к травле в школе», - опирается Лейф на данные опроса.
Опрос среди клиентов центров Rocca al Mare и Kristiine проводился во второй половине июля. Всего на вопросы ответили 1774 человека.