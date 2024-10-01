Исследование: большинство родителей покупают ребенку в начале учебного года новое смарт-устройство

«Покупка смарт-устройства для школьника стала скорее правилом. Мы видим, что даже в более сложных экономических условиях покупатели ценят функциональность и качество приобретаемой продукции. Из этого можно сделать вывод, что люди особенно осторожны при совершении важных покупок, например, смарт-устройств», - сказала Хелина Лейф, менеджер по маркетингу и коммуникациям торговых центров Rocca al Mare и Kristiine.

Хелен Каннельмяэ, менеджер по маркетингу и коммуникациям сети Euronics в странах Балтии, отмечает, что период начала учебного года - это период роста продаж, особенно в сфере продажи ноутбуков и смартфонов. «Мы видим, что этот год не стал исключением - с началом учебного года наши продажи в этих категориях выросли».

Новый смартфон можно приобрести всего за 100 евро.

По словам Каннельмяэ, смартфоны покупают в каждом ценовом диапазоне в зависимости от потребностей и возможностей. «Многим молодым людям определенно нужен телефон премиум-класса, будь то Apple или Android. При этом приобрести устройство, обладающее хорошими техническими характеристиками и удовлетворяющее всем основным потребностям, можно уже по цене, начинающейся со 100 евро», - поясняет Каннельмяэ и говорит, что сегодня не обязательно тратить много денег, чтобы купить функциональное устройство.