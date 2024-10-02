Эксперт: «Нельзя быть очень умным врачом и не уметь или не хотеть общаться с пациентами»

Поговорим о солидарной системе финансирования здравоохранения. Мы платим страховые взносы в кассу здоровья, но учитывая, что застрахованных в два раза больше, чем плательщиков, то каждый работающий оплачивает услуги Кассы еще одному пенсионеру, ребенку или временно безработному.

Более того, каждый относительно здоровый плательщик оплачивает лечение того, кто болен и чьи взносы не покрывают лечение. Эта система пока работает, но уже трещит по швам - денег не хватает.

Однако, помимо проблем с финансированием есть и другие. Почему пациенты злятся, а иногда даже кричат на медиков? Почему многие люди ходят по разным врачам с одной и той же проблемой, перегружая всю систему? Нужна ли нам базовая медицинская грамотность, которую преподавали бы уже в школе?

Сегодня в студии передачи «На кухне» о проблемах, волнующих каждого пациента, расскажет эксперт по коммуникациям в сфере здравоохранения Эва Высоцкая. Присоединяйтесь к нашему эфиру в 15:00!