В прошлом году лишь 63% жителей Эстонии в возрасте 15 лет и старше были довольны организацией медицинской помощи. Лишь примерно половина жителей Эстонии считают доступность медицинских услуг хорошей. Откуда берется недовольство здравоохранением? Почему люди жалуются, что семейные врачи не хотят направлять пациентов к врачам-специалистам? Адекватны ли ожидания пациентов? На эти и другие вопросы в передаче Rus.Postimees «На кухне» рассказала эксперт по коммуникациям в сфере здравоохранения Эва Высоцкая.
Эксперт: «Пациент не станет кричать просто так: это происходит от бессилия и ощущения, что ему не оказывают необходимую помощь»
В передаче «На кухне» эксперт по коммуникациям в сфере здравоохранения Эва Высоцкая рассказала, что группа в Facebook «Просто О Медицине» была создана для того, чтобы люди могли задавать интересующие их вопросы врачам. «Это административный ресурс, где мы даем людям понимание, куда и как двигаться? - сказала она. - Я чувствую, что это моя миссия».
Эва подчеркивает, что осмотр пациентов и коммуникации не мог существовать друг без друга. «В Эстонии этому ремеслу не учат. В Европе, в Австралии клиническая коммуникация - это точно такой же навык, как осмотр пациента. Эти две сферы нельзя рассматривать отдельно. Ты не можешь быть очень умным врачом и не уметь общаться с пациентом, или наоборот - очень хорошо уметь объяснять, но не иметь медицинских знаний», - сказала Высоцкая.
По ее словам, во многих странах коммуникация является неотъемлемой частью работы каждого врача. «Они проходят обучение, и им объясняют, как устанавливать зрительный контакт с пациентом, как проявлять эмпатию и правильно задавать вопросы», - отметила она.
Эва подчеркивает, что недовольство системой здравоохранения часто возникает из-за недоверия. «Чтобы завоевать доверие, врач должен понимать, с какими ожиданиями пришёл пациент, - сказала она. - Второй важный момент - это разделение на "врачей" и "пациентов". Система здравоохранения создана на деньги налогоплательщиков, чтобы оказывать помощь людям за их собственные средства. Это не значит, что врачи должны выполнять все желания пациентов, но система существует для того, чтобы помогать людям. Пациент, покидая медицинское учреждение, должен чувствовать, что система здравоохранения сделала всё возможное, предложила ему всё, что могла».
По словам Высоцкой, в Эстонии не самая плохая система здравоохранения, и она способна предложить пациентам довольно многое. «Мне кажется, что мы используем некоторые ресурсы очень нерационально, - отметила она. - У нас довольно хорошая система семейных врачей, но есть и свои недостатки».
Эва уверена, что если врач видит, что пациент не понимает, его не нужно перенаправлять куда-то еще. «Необходимо сразу все объяснить на месте. Каждый врач должен взять на себя эту ответственность, - отметила она. - Мне непонятно, когда врачи говорят, что не будут работать с орущим пациентом. Человек не кричит просто так: это происходит от бессилия и ощущения, что ему не оказывают необходимую помощь».
Высоцкая считает, что недопонимание у пациентов часто возникает из-за того, что им еще в школе не объяснили базовые вещи. «Молодые люди должны знать, где посмотреть свою медицинскую карту, как продлить рецепты, кто их семейный врач. Важно приучить детей к регулярным посещениям стоматолога, они должны понимать, что произойдёт, если они этого не будут делать, - сказала Высоцкая. - Это могли бы объяснить и родители, но зачастую они и сами не знают многих вещей».
Она также говорит, что многие пациенты не знают своих прав. «Ничего не должно делаться без участия пациента или за него. Медицина должна быть ориентирована на пациента и работать в сотрудничестве с ним. На всех этапах принятия решений по организации ухода или лечения пациент должен быть вовлечен», - отметила она.
По ее мнению, есть несколько способов сделать общение между пациентами и медицинскими учреждениями лучше и эффективнее. «Нужно спрашивать у людей, где они предпочитают получать информацию. Рассылки тоже работают, если предоставить людям актуальную для них информацию», - считает Высоцкая.