Эксперт: «Пациент не станет кричать просто так: это происходит от бессилия и ощущения, что ему не оказывают необходимую помощь»

По словам Высоцкой, в Эстонии не самая плохая система здравоохранения, и она способна предложить пациентам довольно многое. «Мне кажется, что мы используем некоторые ресурсы очень нерационально, - отметила она. - У нас довольно хорошая система семейных врачей, но есть и свои недостатки».

Эва уверена, что если врач видит, что пациент не понимает, его не нужно перенаправлять куда-то еще. «Необходимо сразу все объяснить на месте. Каждый врач должен взять на себя эту ответственность, - отметила она. - Мне непонятно, когда врачи говорят, что не будут работать с орущим пациентом. Человек не кричит просто так: это происходит от бессилия и ощущения, что ему не оказывают необходимую помощь».

Высоцкая считает, что недопонимание у пациентов часто возникает из-за того, что им еще в школе не объяснили базовые вещи. «Молодые люди должны знать, где посмотреть свою медицинскую карту, как продлить рецепты, кто их семейный врач. Важно приучить детей к регулярным посещениям стоматолога, они должны понимать, что произойдёт, если они этого не будут делать, - сказала Высоцкая. - Это могли бы объяснить и родители, но зачастую они и сами не знают многих вещей».

Эва Высоцкая в студии «На кухне». Фото: Сандер Ильвест

Она также говорит, что многие пациенты не знают своих прав. «Ничего не должно делаться без участия пациента или за него. Медицина должна быть ориентирована на пациента и работать в сотрудничестве с ним. На всех этапах принятия решений по организации ухода или лечения пациент должен быть вовлечен», - отметила она.

По ее мнению, есть несколько способов сделать общение между пациентами и медицинскими учреждениями лучше и эффективнее. «Нужно спрашивать у людей, где они предпочитают получать информацию. Рассылки тоже работают, если предоставить людям актуальную для них информацию», - считает Высоцкая.