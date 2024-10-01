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Сколько можно: на одном участке шоссе слишком часто падают деревья

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Упавшее дерево перегородило дорогу.
Упавшее дерево перегородило дорогу. Фото: Valdo Virvelaid

Если вам доведется ехать по шоссе Таллинн-Рапла-Тюри и если вы будете приближаться к 73-му километру в волости Кехтна, будьте особенно бдительны, поскольку при чуть более сильном ветре есть риск попасть под падающие деревья.

Волонтер Кяруского общества пожарных Элари Хийс рассказал, что сильные порывы ветра в прошлую пятницу снова вынудили спасателей-добровольцев Кяру отправиться на тот же 73-й километр. Дело в том, что их команда находится ближе всего к месту происшествия. «В тот день мы ездили туда не один, а целых два раза», - уточнил он.

Спасатели дважды за вечер ездили убирать деревья, упавшие на одном и том же участке дороги.
Спасатели дважды за вечер ездили убирать деревья, упавшие на одном и том же участке дороги. Фото: Valdo Virvelaid
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