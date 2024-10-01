Арестованным разрешат проводить вне камеры до четырех часов в сутки

Министр юстиции и цифровых технологий Лийза-Ли Пакоста подчеркнула важность этого шага: «Для нормальной жизни человеку необходимо общение, физическая активность и осмысленные занятия. Старое правило, которое позволяло арестованным находиться вне камеры всего час в день, давно устарело. Это плохо влияло на психическое здоровье заключенных и усложняло работу тюремного персонала».

Теперь арестованные смогут находиться вне камеры до четырех часов в день, пользуясь комнатой для отдыха, совершая звонки и участвуя в досуговых занятиях. Обязательные прогулки на свежем воздухе тоже остаются в расписании. Если они будут нормально общаться друг с другом, в будущем это время смогут еще больше увеличить.

Как пояснил главы службы исполнения наказаний отдела тюрем Минюста Таави Сиру, теперь арестованным будет уделяться больше внимания: для них создадут возможности для работы и увлекательных занятий, что должно помочь лучше справляться с психологическим напряжением. Это также поможет быстрее решать бытовые вопросы и снизить уровень стресса в местах лишения свободы.

Изменения касаются всех арестованных, даже тех, кому ограничено передвижение или общение. Для таких случаев предусмотрены специальные условия, чтобы и они могли пользоваться правом на время вне камеры.

Однако прокуратура все же сохраняет право полной изоляции, при которой арестованные остаются в камере 23 часа в сутки. В таких ситуациях арестованным предоставляются телефонные звонки и обязательная прогулка на час.

Эти изменения, помимо улучшения условий содержания, направлены на создание более безопасной и спокойной атмосферы как для арестованных, так и для сотрудников тюрем.