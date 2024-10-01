Принадлежащее Урмасу Сыырумаа предприятие Vivatex Holding OÜ, у которого город Таллинн планирует выкупить здание основной школы Каламая, в прошлом году получило прибыль в размере более 1,6 млн евро. В предыдущие годы прибыль была еще выше.
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Продающая Таллинну школьное здание фирма Урмаса Сыырумаа уже годами зарабатывает миллионные прибыли
Перевод: Павел Соболев
Ранее Postimees сообщил, что городская управа Таллинна приняла принципиальное решение приобрести здание основной школы Каламая по адресу Вабрику, 18. По словам вице-мэра Таллинна Алексея Яшина, это поможет справиться с проблемой нехватки учебных мест, а также улучшит образовательные возможности в районе Пыхья-Таллинн.