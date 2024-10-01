Продающая Таллинну школьное здание фирма Урмаса Сыырумаа уже годами зарабатывает миллионные прибыли

Принадлежащее Урмасу Сыырумаа предприятие Vivatex Holding OÜ, у которого город Таллинн планирует выкупить здание основной школы Каламая, в прошлом году получило прибыль в размере более 1,6 млн евро. В предыдущие годы прибыль была еще выше.