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Премьер-министр Эстонии полон оптимизма: ожидается экономический рост

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Кристен Михал.
Кристен Михал. Фото: FOTO: TAIRO LUTTER

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал (Партия реформ) во вторник в прямом эфире Facebook с оптимизмом отозвался об экономических перспективах страны, подчеркнув, что, хотя Эстония пережила трудные годы, сейчас ожидается рост.

По словам Михала, экономика Эстонии находится на переломном этапе, где прогнозируется рост на уровне двух-трех процентов. «Это такой плавный рост. Аналогичного роста можно ожидать и у наших партнеров», - сказал Михал и добавил, что улучшения будут заметны уже в конце этого года и в начале следующего.

Премьер-министр подчеркнул, что улучшение положения домохозяйств также важно. По словам Михала, снижение ставок Euribor уже дало положительный эффект, позволив семьям откладывать больше денег.

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