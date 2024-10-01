Премьер-министр Эстонии Кристен Михал (Партия реформ) во вторник в прямом эфире Facebook с оптимизмом отозвался об экономических перспективах страны, подчеркнув, что, хотя Эстония пережила трудные годы, сейчас ожидается рост.
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Премьер-министр Эстонии полон оптимизма: ожидается экономический рост
По словам Михала, экономика Эстонии находится на переломном этапе, где прогнозируется рост на уровне двух-трех процентов. «Это такой плавный рост. Аналогичного роста можно ожидать и у наших партнеров», - сказал Михал и добавил, что улучшения будут заметны уже в конце этого года и в начале следующего.
Премьер-министр подчеркнул, что улучшение положения домохозяйств также важно. По словам Михала, снижение ставок Euribor уже дало положительный эффект, позволив семьям откладывать больше денег.