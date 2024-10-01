Премьер-министр Эстонии полон оптимизма: ожидается экономический рост

По словам Михала, экономика Эстонии находится на переломном этапе, где прогнозируется рост на уровне двух-трех процентов. «Это такой плавный рост. Аналогичного роста можно ожидать и у наших партнеров», - сказал Михал и добавил, что улучшения будут заметны уже в конце этого года и в начале следующего.