Сентябрь побил температурные рекорды: 15 дней жарче обычного

В течение девяти дней средняя суточная температура воздуха на некоторых метеостанциях Эстонии превышала 20 градусов, и это продолжалось даже в середине месяца. Последний раз такие высокие средние температуры воздуха наблюдались в сентябре 2019 и 2018 годов, и еще ранее - в 2002 году, тогда это длилось всего два дня.

В течение месяца неоднократно устанавливались дневные температурные рекорды, их было зафиксировано на 15 дней. Максимальная температура воздуха была зафиксирована 4 сентября в Хаапсалу и достигла 29,8 градусов. В этот же день на шести метеостанциях были зафиксированы новые сентябрьские рекорды.

Необычным является и то, что никогда ранее в сентябре температура не поднималась до 27 градусов так поздно. Предыдущий рекорд принадлежал 11 сентября 1955 года, а теперь это 17 сентября, отметила Крабби.

Подобные высокие температуры в сентябре регистрировались и ранее, но это было редко: в 2018, 1996, 1992, 1968, 1967 и 1963 годах. Абсолютный рекорд сентября в Эстонии был зафиксирован в Тарту 1 сентября 1992 года, когда температура воздуха достигла 30,3 градуса.

Самым холодным днем оказался 30 сентября, когда в Куузику минимальная температура воздуха опустилась до -1,6 градусов, и во многих местах наблюдались заморозки.

Средняя температура воздуха в Эстонии за сентябрь составила рекордные 15,8 градусов, что на 0,2 градуса выше предыдущего рекорда, установленного годом ранее.

В сентябре было два периода с сильными дождями: с 11 по 14 сентября и с 25 по 29 сентября. Самым сухим регионом оказалась северо-восточная Эстония, где в Нарве и Йыхви выпало всего треть от многолетней нормы осадков. Самые влажные места были в Таллинне, где выпало 180% от нормы, в Ляэне-Нигула (174%) и Тюри (149%). Среднее количество осадков по Эстонии составило 57 миллиметров, что близко к многолетней норме в 58 миллиметров.

Грозы наблюдались в течение пяти дней, самый сильный был 14 сентября, когда было зафиксировано 959 ударов молнии типа «облако-земля».

Сентябрь также был очень солнечным. В течение 25 дней все метеостанции фиксировали солнечные часы, а на пяти станциях это наблюдалось частично. Самым солнечным местом оказался Выру, где солнце светило 254 часа, при норме в 151 час. Самым пасмурным, но все же солнечным по сравнению с долгосрочной нормой, оказался Вилсанди, где было зафиксировано 201 час солнечного света при норме в 176 часов. Среднее количество солнечных часов по Эстонии составило 222 часа, что значительно выше нормы в 158 часов.