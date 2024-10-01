На машину приехавших убирать поваленные деревья спасателей тоже упало дерево

Перевод: Павел Соболев

Спасатели Пярнумаа то и дело отправлялись в разные районы уезда, чтобы убрать упавшие на дорогу деревья. В деревне Алусте в Пыхья-Пярнумаа на дорогу упала большая береза, и в нее врезался автомобиль. Автомобиль после аварии располагался так, что его передние колеса находились с одной стороны от упавшего дерева, а задние - с другой. Водитель не смог переместить машину своим ходом и нуждался в помощи спасателей. Машину пришлось убирать эвакуатору, после чего спасатели убрали березу с дороги.

А во время перемещения упавшего на дорогу дерева в деревне Тылли на машину спасателей упало дерево, которое до прибытия спасателей еще было целым. К счастью, люди и машина не пострадали, и спасатели убрали и это дерево, упавшее под ураганным ветром.

Деревья были удалены с территории автобусной остановке «Мурели» в городе Пярну, а также в деревнях Тыстамаа и Линди, в поселке Хелмкюла в волости Ляэнеранна, в деревнях Матси, Паюмаа и Лыо, в деревнях Сохлу и Кобра в Пыхья-Пярнумаа, и в селах Крундикюла и Паписилла в волости Хяэдемеэсте.

Ветер сорвал часть крыши с жилого дома в пярнуском районе Май. Фото: Mailiis Ollino

В городе Пярну ветер сорвал черепицу с крыши многоквартирного дома, которую спасатели не смогли починить из-за сильного ветра. Жителям посоветовали убрать подальше от дома свои автомобили.