Комиссия парламента Латвии поддержала запрет на использование мобильных телефонов в младших классах школы

Депутаты решили, что поправки вступят в силу с 1 февраля 2025 года.

Образовательные учреждения должны будут определить условия и процедуры использования технических средств в учебном и воспитательном процессе и общении до 31 мая 2025 года.

Запрет может распространяться и на воспитанников дошкольных учреждений.

Предложение внес оппозиционный депутат Чеслав Батня («Объединенный список»). Его поддержали несколько фракций Сейма, а также Латвийский профсоюз работников образования и науки и Латвийская ассоциация руководителей образования.

Нидерланды, Греция и Италия уже запретили использование мобильных телефонов на уроках, а Германия обсуждает этот вопрос.