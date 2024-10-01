Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке во вторник поддержала поправки к закону об образовании, которые запрещают ученикам 1-6-х классов пользоваться в школах мобильными телефонами, если в этом нет необходимости при изучении материала.
Комиссия парламента Латвии поддержала запрет на использование мобильных телефонов в младших классах школы
Депутаты решили, что поправки вступят в силу с 1 февраля 2025 года.
Образовательные учреждения должны будут определить условия и процедуры использования технических средств в учебном и воспитательном процессе и общении до 31 мая 2025 года.
Запрет может распространяться и на воспитанников дошкольных учреждений.
Предложение внес оппозиционный депутат Чеслав Батня («Объединенный список»). Его поддержали несколько фракций Сейма, а также Латвийский профсоюз работников образования и науки и Латвийская ассоциация руководителей образования.
Нидерланды, Греция и Италия уже запретили использование мобильных телефонов на уроках, а Германия обсуждает этот вопрос.