На прошлой неделе завершился первый этап крайне неловкого судебного процесса: бывший министр образования и науки Майлис Репс была признана виновной не только в тех действиях, которые она совершила, но и в бездействии. По сути, ее обвинили во лжи, воровстве и том, что она ставила свои интересы выше общественных, пишет сопредседатель Партии зеленых Эстонии Эвелин Сепп.
МНЕНИЕ ⟩ Что подсудимая экс-министр Майлис Репс должна была сделать по-другому?
Перевод: Ева Ойжинская
Стевен-Христо Эвестус со своей стороны дал комментарий по этому вопросу для ERR, однако у меня есть свои мысли, которые я хочу добавить, и немного поспорить с ним.
В частности, в данном случае главное не то, на основании какого документа министры должны урегулировать свои конфликты интересов, а то, что было у министра на уме, сработал ли ее моральный компас или нет.
В Эстонии уже много лет действует закон, который обязывает работодателей помогать своим сотрудникам совмещать работу и семейную жизнь, а также поддерживать тех, кто нуждается в особой заботе. Этот закон был актуален и в то время, когда Репс занимала пост министра.
Маловероятно, что в министерстве было много семей с шестью или более детьми, но это тоже не показатель и не критерий. Помощь может понадобиться по разным причинам, и ответственный работодатель предоставит ее.
Какую политическую репутацию строила себе Репс? Она пыталась предстать в образе героя, выглядеть умным и компетентным политиком, который способен совмещать все свои обязанности и постоянно думает о бедных и нуждающихся, даже во сне. Однако за этим фасадом скрывалась другая реальность.
Притеснение сотрудников и ожидание, что все они будут выполнять роль ее домработников и нянь, поскольку министр так пожелала - ключевой момент в этом деле, который Репс так и не поняла.
Люди приходят работать в министерство не для того, чтобы их использовали как домашнюю прислугу. Если кто-то этого ожидает, это просто неадекватно, даже если речь идет о министре. Тех, кто был не согласен, быстро выживали из структуры.
Если бы желание Репс стать образцом для других матерей, проложить путь для работающих мам, было искренним, она бы внесла необходимые изменения и подумала обо всем коллективе. Например, она могла бы организовать детскую комнату в здании министерства и предусмотреть для этого персонал, ресурсы и необходимые соглашения.
Было бы логично предположить, что в министерстве работают и другие родители, которым время от времени нужна помощь в уходе за детьми и в совмещении этого с карьерным ростом. Это не привилегия министров. Такие люди там наверняка были, но Репс они не интересовали. У нее были свои экономические расчеты и цели. Да, это действительно деликатная и неприятная часть истории, но точную аргументацию можно будет узнать из приговора суда.
Если бы такая структура поддержки по уходу за детьми уже существовала в министерстве (что зависело только от желания и воли министра) с соответствующими правилами, не возникло бы никаких проблем обратиться к премьер-министру, который мог бы урегулировать этот вопрос и для самой Репс. В таком случае, мы бы не оказались в ситуации, когда министр использовала государственные ресурсы в личных целях по своему усмотрению.
Премьер-министр, являясь взрослым человеком, должен был сам понять, что в его правительстве есть многодетная мать-одиночка, и у нее явно трудный период... Но похоже, что когда дело дошло до важных решений, то и он не был в курсе.
Это следовало бы урегулировать формально, через официальный документ, подготовленный Государственной канцелярией. Действенный. Логичный. Этичный. Соответствующий духу закона.
Да, вероятно, некоторые коллеги-министры выразили бы протест, но это было бы правильное дело, за которое стоило бороться. Ведь не только пожилые люди должны иметь возможность занимать министерские посты, но и молодые, с семьями, детьми и жизненными проблемами, которые невозможно решить только в семейном кругу. Все возможно.
Это было бы примерным поступком со стороны министра, и главное - соответствовало бы как закону, так и его духу. Однако нет никаких признаков того, что события развивались таким образом.
В то же время, предполагаю, что это не решило бы вопрос с использованием служебного автомобиля для личных поездок, услугами домработницы и тем, что кофемашина была перенесена домой. Но другие вопросы, связанные с уходом за детьми, транспортом и организацией питания, можно было бы уладить.
Я бы решила эту задачу именно так. Тогда не пришлось бы обвинять в происходящем всех вокруг и жаловаться на политическое преследование, как это происходит сейчас.