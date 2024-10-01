МНЕНИЕ Что подсудимая экс-министр Майлис Репс должна была сделать по-другому?

Люди приходят работать в министерство не для того, чтобы их использовали как домашнюю прислугу. Если кто-то этого ожидает, это просто неадекватно, даже если речь идет о министре. Тех, кто был не согласен, быстро выживали из структуры.

Если бы желание Репс стать образцом для других матерей, проложить путь для работающих мам, было искренним, она бы внесла необходимые изменения и подумала обо всем коллективе. Например, она могла бы организовать детскую комнату в здании министерства и предусмотреть для этого персонал, ресурсы и необходимые соглашения.

Было бы логично предположить, что в министерстве работают и другие родители, которым время от времени нужна помощь в уходе за детьми и в совмещении этого с карьерным ростом. Это не привилегия министров. Такие люди там наверняка были, но Репс они не интересовали. У нее были свои экономические расчеты и цели. Да, это действительно деликатная и неприятная часть истории, но точную аргументацию можно будет узнать из приговора суда.