Призыв Елены Вяльбе бомбить Лондон подвергся критике даже в России

Перевод: Павел Соболев

«Если бы, например, мы сбросили порядочную бомбу в центре Лондона, все было бы кончено, и нас бы стали пускать повсюду. Нас никогда не любили, даже если притворялись, что нас любят», - рассказала порталу news.ru Вяльбе.

Она была в ярости, потому что во многих сферах россиян не пустили обратно на международную арену из-за продолжающейся войны в Украине. Или, по крайней мере, не пустили на приятных для них условиях. Многих других россиян это, конечно, тоже не устроило, но и их это выступление Вяльбе встревожило.

«Старуха спятила», - заметил в эфире российского телевидения один из самых известных российских спортивных репортеров Дмитрий Губерниев.

Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, работающая сейчас в Госдуме, добавила: «Я бы была осторожнее с такими шутками. Подобными заявлениями она настраивает западный мир против себя. Она шутила, но не всегда это понимается. Там они почему-то не понимают такого юмора».

Несколько дней назад Международный союз лыжного спорта FIS подтвердил, что российские и белорусские спортсмены не примут участие в предстоящем сезоне в серии Кубка мира и в чемпионате мира.