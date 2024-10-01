Фото Полиция просит помочь установить личность женщины, пострадавшей в ДТП и находящейся в больнице в тяжелом состоянии

Сегодня, 1 октября, в 9.30 в полицию поступило сообщение, что в Харьюмаа в деревне Соодла на 13-м километре шоссе Ягала-Кяравете произошло ДТП: грузовик Scania, за рулем которого был 64-летний мужчина, сбил велосипедистку.

Место, где произошло ДТП. Фото: PPA

Велосипедистка - пожилая женщина - сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице. Ее личность пока не установлена.

Водитель грузовика был трезв и у него есть водительские права. Точные обстоятельства ДТП еще устанавливаются.

Всех, кто узнает изображенный на фотографиях велосипед и знает, кому он может принадлежать, полиция просит позвонить в Центр тревоги но номеру 112.

Велосипед, на котором ехала пострадавшая. Фото: PPA