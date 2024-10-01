«Уродливая» картина, которая висела в гостиной старьевщика, оказалась работой Пикассо

Старьевщик Луиджи Ло Россо обнаружил эту работу в подвале дома на острове Капри в 1962 году и забрал холст с собой в Помпеи. Он поместил картину в дешевую раму и повесил ее на стену.

Теперь же эксперты пришли к выводу, что это искаженное изображение Доры Маар, французского фотографа и художницы, которая когда-то была любовницей и музой Пабло Пикассо.

В углу портрета стоит легко узнаваемая подпись Пабло Пикассо, но Ло Россо не знал, кто такой Пикассо, когда изучал картину в 1960-х годах. Однако спустя много лет картина заинтересовала сына Ло Россо, Андреа.

Семья решила обратиться за советом к команде экспертов во главе с известным детективом по искусству Маурицио Серачини.

После нескольких лет расследования Чинция Альтиери - графолог и член Научного комитета по оценке и реставрации произведений искусства Фонда «Аркадия» - подтвердила, что на картине действительно стоит подпись Пикассо. Работа, которая висела на стене у старьевщика, стоит около шести миллионов евро.

«Эта работа заняла несколько месяцев. Я сравнил ее с рядом оригинальных работ Пикассо. Не было никаких сомнений в том, что подпись принадлежит Пикассо. Не было ничего, что заставило бы меня заподозрить, что это подделка», - рассказал Альтиери.

Неудивительно, что работа Пикассо была случайно найдена в подвале дома на острове Капри, ведь Пикассо был частым гостем на острове. Картина, имеющая удивительное сходство с «Женским бюстом» Пикассо, была написана, вероятно, между 1930 и 1936 годами. Ло Россо, который нашел картину в подвале, уже умер, но его 60-летний сын, Андреа, приложил немало усилий, чтобы установить личность автора.

«Мой отец был родом с Капри. Он собирал всякий хлам, чтобы продать его за бесценок. Он нашел картину еще до моего рождения и понятия не имел, кто такой Пикассо. Он был не очень культурным человеком, рассказал Андреа. - Читая о творчестве Пикассо в одной из энциклопедий, я посмотрел на картину и начал сравнивать подписи. Я все время говорил отцу, что подписи похожи. Когда я вырос, то продолжил задаваться этим вопросом».