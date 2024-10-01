В июне гражданин Латвии, в итоге задержанный во время очередной полицейской проверки недалеко от Вильянди, перевозил в своей машине такое количество марихуаны и кокаина, что две трети жителей Вильянди могли бы получить наркотическое опьянение. 10 сентября он был приговорен к четырем годам и шести месяцам тюремного заключения в валгаском здании Тартуского уездного суда. Из назначенного срока он должен немедленно отбыть четыре месяца в Эстонии.
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Эстонский суд отправил в тюрьму гражданина Латвии, изъятых у него наркотиков хватило бы для опьянения 11 000 человек
Перевод: Павел Соболев
По словам Лыунаского окружного прокурора Марья-Лийны Талимаа, 19 июня этого года полицейский патруль остановил автомобиль Volkswagen с латвийскими номерами во время регулирования дорожного движения на шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйя, недалеко от Вильянди. Машина была остановлена по той причине, что ее водитель, Андрейс Аленичевс, разговаривал по телефону за рулем.