Средняя стоимость квадратного метра жилья в столице упала на 4,9% по сравнению с сентябрем прошлого года и составила 2911,57 евро. По отношению к августу это снижение оказалось еще более ощутимым - 5,4%.
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В сентябре цены на квартиры в Таллинне начали снижаться
Медианная цена также снизилась: на 2,6% за год, до уровня 2758,01 евро, а по сравнению с августом снижение достигло 5,9%, как сообщают данные Земельного департамента.
Всего в сентябре в Таллинне было заключено 717 сделок с квартирами на общую сумму 114,5 миллиона евро. Для сравнения, в августе состоялось 730 сделок на сумму 124,1 миллиона евро, а годом ранее - 665 сделок на 112,1 миллиона евро.