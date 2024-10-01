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Мужчина, незаконно купивший оружие, получил условное наказание

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Оружие. Фото несет иллюстративный характер.
Оружие. Фото несет иллюстративный характер. Фото: Shutterstock

42-летний мужчина получил условный срок за незаконное хранение револьвера, обнаруженного полицией у него дома, при этом ранее он уже был осужден за кражу в музее.

2 сентября Вируский уездный суд в Раквере признал 42-летнего Игоря виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия. Не имея разрешения на оружие, Игорь сумел нелегально приобрести дульнозарядный револьвер Uberti 1873 Cattleman калибра .44, изготовленный в 2022 году.

Он хранил его у себя дома, где револьвер обнаружили полицейские в феврале этого года во время одного из вызовов. Оружие было изъято, а дело передано в прокуратуру.

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