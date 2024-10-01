Эрих Тейгамяги, многолетний президент Эстонского союза легкой атлетики и вице-президент Эстонского олимпийского комитета (ЭОК), объявил во вторник, что отказался баллотироваться на пост вице-президента ЭОК.
Президент Союза легкой атлетики отказался баллотироваться на пост вице-президента ЭОК
«В течение 25 лет я был рядом с эстонскими спортсменами, тренерами, их семьями и руководителями федераций. Я был в исполнительном комитете Эстонского олимпийского комитета три срока, последний раз - вице-президентом. Сегодня я баллотируюсь на пост президента ЭОК, потому что я был рядом с ведущими спортсменами и федерациями, и, будучи вице-президентом, я также видел, что выбор, который мы делаем сегодня, не приносит нужных нам результатов, — заявил Тейгамяги. - Я не заинтересован в том, чтобы продолжать играть вспомогательную роль в организации, президент которой не понимает, что для того, чтобы ЭОК выполнял свои цели, необходимо сместить акцент на спорт высоких достижений, а также создать необходимую платформу, чтобы спортсмены добивались успеха.
В маленькой стране мы не можем заниматься всем в одинаковом объеме - я вижу, что одним из приоритетов президента ЭОК должна быть поддержка федераций и союзов. Чтобы у нас было больше элитных спортсменов, которым даны возможности добиться успеха. Чем больше у нас будет спортсменов высшего уровня, тем легче будет формировать спортивнее поведение среди молодежи и спортсменов-любителей».
Последние четыре года Тейгамяги был вице-президентом, президентом ЭОК был Урмас Сырумаа. Также Тейгамяги является президентом комиссии спорта высоких достижений ЭОК.
Помимо Тейгмяги и Сыурумаа, на пост президента ЭОК претендует и Керсти Кальюлайд. Выборы руководства ЭОК пройдут 11 октября.