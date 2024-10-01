Президент Союза легкой атлетики отказался баллотироваться на пост вице-президента ЭОК

«В течение 25 лет я был рядом с эстонскими спортсменами, тренерами, их семьями и руководителями федераций. Я был в исполнительном комитете Эстонского олимпийского комитета три срока, последний раз - вице-президентом. Сегодня я баллотируюсь на пост президента ЭОК, потому что я был рядом с ведущими спортсменами и федерациями, и, будучи вице-президентом, я также видел, что выбор, который мы делаем сегодня, не приносит нужных нам результатов, — заявил Тейгамяги. - Я не заинтересован в том, чтобы продолжать играть вспомогательную роль в организации, президент которой не понимает, что для того, чтобы ЭОК выполнял свои цели, необходимо сместить акцент на спорт высоких достижений, а также создать необходимую платформу, чтобы спортсмены добивались успеха.