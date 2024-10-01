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Каждый раз ущерб в сотни евро: житель Эстонии долгое время терроризировал магазины

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Торговый зал магазина. Фото иллюстративное.
Торговый зал магазина. Фото иллюстративное. Фото: Mihkel Maripuu

В Пайдеском здании суда на скамье подсудимых оказался человек, который ранее уже наказывался за проступок и в уголовном порядке. На этот раз он был обвинен в магазинных кражах.

А именно, с весны 2023 года обвиняемый посещал магазины Ярвамаа и воровал понравившиеся вещи. Практически в каждом случае ущерб, причиненный владельцам магазинов, составлял сотни евро.

Его признали виновным в кражах и приговорили к десяти месяцам тюремного заключения. Это наказание было заменено 295 часами общественных работ, которые он должен выполнить за полтора года.

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