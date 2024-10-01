Finnair нарушила сроки возврата денег за отмененные рейсы: потребители недовольны

Клиенты Finnair ждали возврата средств за отмененные рейсы в период с декабря по май в среднем от 2 до 4 недель, а в некоторых случаях еще дольше. У пассажиров есть право выбора: либо новый маршрут, либо возврат стоимости билета, и, согласно правилам, возврат должен происходить в течение семи дней.

Финская служба по защите прав потребителей потребовала от Finnair обязательного возврата стоимости билетов в течение семи дней. Однако, по последним данным ведомства, Finnair нарушила регламент Европейского союза о правах авиапассажиров, задерживая возвраты средств на несколько недель.

«Это законное право потребителей, которое четкое и однозначное. Авиакомпания не может его изменять по своему усмотрению, даже в исключительных ситуациях. Обработка возвратов должна быть организована таким образом, чтобы соблюдался срок в семь дней», - пояснила представитель финской службы по защите прав потребителей Катри Вяананен.

Finnair, однако, не согласилась с этим требованием, заявив, что они не нарушали закон.

После того как Finnair урегулировала задержки с возвратом средств, финская служба по защите прав потребителей начала надзорное производство. Если Finnair продолжит нарушать сроки возврата денег, ведомство может рассмотреть возможность введения запрета.

Finnair также напомнили, что в случае несоблюдения правил служба по защите прав потребителей может обратиться в суд для наложения штрафных санкций на авиакомпанию.