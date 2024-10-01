Латвия готовится к ЧС: в Риге устанавливают знаки убежищ

В сотрудничестве с государственными учреждениями в Риге продолжается работа по проверке пригодности помещений к обустройству убежищ.

Знаки убежищ будут установлены у зданий, подвальные или подземные этажи которых Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) признала полностью или частично пригодными для этих целей.

Убежища должны располагаться недалеко от мест проживания людей, чтобы после получения сообщения об угрозе они могли как можно быстрее добраться до укрытия.