Глава крупной эстонской компании в свободное время занимается доставкой помощи в Украину

Недавно Мелинис вернулся с театра военных действий, где занимался доставкой различного оборудования в украинские воинские части, где служат его знакомые, и гуманитарной помощи для детей, пожилых людей и малообеспеченных семей. При этом – это не претензия, но обратите внимание – помимо личного вклада, его в основном поддерживает местная литовская община, друзья, ведущие бизнес на его родине, партнеры по сотрудничеству и материнская компания.