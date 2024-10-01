Сотрудники представительства компании с международным охватом Eugesta Eesti знают, что их руководитель Миндаугас Мелинис (47 лет) – «сумасшедший» литовец: упорный труженик с большим сердцем. Для него одинаково важны и хорошие результаты деятельности компании, и борьба Украины за свою свободу.
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Глава крупной эстонской компании в свободное время занимается доставкой помощи в Украину
Перевод: Александр Шкут
Недавно Мелинис вернулся с театра военных действий, где занимался доставкой различного оборудования в украинские воинские части, где служат его знакомые, и гуманитарной помощи для детей, пожилых людей и малообеспеченных семей. При этом – это не претензия, но обратите внимание – помимо личного вклада, его в основном поддерживает местная литовская община, друзья, ведущие бизнес на его родине, партнеры по сотрудничеству и материнская компания.