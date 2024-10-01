Во вторник, 1 октября, в швейцарском Цюрихе мужчина напал на трех детей и ранил их, после чего был арестован, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на агентство Reuters.
В Швейцарии мужчина напал на детей возле детского сада и ранил их
Жестокое нападение произошло в северном районе города Оерликон, рассказали правоохранители.
Местное издание сообщило, что инцидент произошел возле детского сада, полиция оцепила прилегающую территорию.
Как передает издание, правоохранители рассказали, что воспитательница шла с детьми в детский сад, когда мужчина напал на детей.
По словам полиции, сотрудница детского сада с помощью еще одного мужчины справилась с нападавшим, который, по их данным, оказался 23-летним гражданином Китая.
Пострадали трое мальчиков в возрасте пяти лет. Один из них получил серьезные травмы, двое других - средней тяжести. Детям оказали помощь работники скорой помощи и доставили их в больницу, отметило издание.
Напомним, в мае в швейцарском городе Меннедорф возле Цюрихского озера задержали голого мужчину, который перед тем смертельно ранил бегунью.
А в июне полиция Цюриха подтвердила информацию об аресте двух подростков в возрасте 14 и 17 лет в связи с угрозами участникам прайда.