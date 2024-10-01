Школьная медсестра объясняет: от каких заболеваний можно вакцинировать ребенка в школе?

При поступлении в первый класс ребенок должен быть вакцинирован от дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита. Также рекомендуется, чтобы ребенок был привит от туберкулеза, гепатита B, кори, свинки, краснухи и гемофильной инфекции. «Если по какой-либо причине ребенок не был привит у семейного врача до первого класса, то с согласия родителей вакцинацию может сделать школьная медсестра», - объясняет Сизый.

Все ранее проведенные ребенку прививки заносятся в медицинский портал. «Как школьная медсестра, я обязательно проверяю, все ли необходимые прививки сделаны, когда ребенок приходит в школу или переводится в новую, - добавила Сизый. - Также мы убеждаемся, что нет противопоказаний, которые могут исключить возможность вакцинации».

Противопоказаний к вакцинации очень мало. Легкий насморк или аллергия, например, на пылевых клещей, пыльцу, еду, насекомых или животных, не является поводом для отказа от прививки. Постоянным противопоказанием может быть только сильная аллергическая реакция на вакцину, и в таком случае вакцинация этим препаратом не проводится. Перед прививкой всегда требуется письменное согласие родителей.

Бесплатные прививки для подростков до окончания школы

Согласно государственной программе иммунизации, в течение учебного года 13-летним учащимся обновляют защиту от кори, свинки и краснухи. «Обычно 13-летние дети получают одну комбинированную вакцину, которая защищает от всех трех болезней», - отметила Сизый.