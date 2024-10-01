Новый учебный год набирает обороты, и это подходящее время, чтобы заглянуть в календарь вакцинации ребенка и вспомнить, от каких болезней можно вакцинировать школьников. Школьная медсестра Таллиннского Русского Лицея Ыйсмяэ Ольга Сизый рассказывает, от каких заболеваний делают прививки прямо в школах.
Школьная медсестра объясняет: от каких заболеваний можно вакцинировать ребенка в школе?
При поступлении в первый класс ребенок должен быть вакцинирован от дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита. Также рекомендуется, чтобы ребенок был привит от туберкулеза, гепатита B, кори, свинки, краснухи и гемофильной инфекции. «Если по какой-либо причине ребенок не был привит у семейного врача до первого класса, то с согласия родителей вакцинацию может сделать школьная медсестра», - объясняет Сизый.
Все ранее проведенные ребенку прививки заносятся в медицинский портал. «Как школьная медсестра, я обязательно проверяю, все ли необходимые прививки сделаны, когда ребенок приходит в школу или переводится в новую, - добавила Сизый. - Также мы убеждаемся, что нет противопоказаний, которые могут исключить возможность вакцинации».
Противопоказаний к вакцинации очень мало. Легкий насморк или аллергия, например, на пылевых клещей, пыльцу, еду, насекомых или животных, не является поводом для отказа от прививки. Постоянным противопоказанием может быть только сильная аллергическая реакция на вакцину, и в таком случае вакцинация этим препаратом не проводится. Перед прививкой всегда требуется письменное согласие родителей.
Бесплатные прививки для подростков до окончания школы
Согласно государственной программе иммунизации, в течение учебного года 13-летним учащимся обновляют защиту от кори, свинки и краснухи. «Обычно 13-летние дети получают одну комбинированную вакцину, которая защищает от всех трех болезней», - отметила Сизый.
Также проводится вакцинация подростков в возрасте 12–14 лет (как девочек, так и мальчиков) от вируса папилломы человека (ВПЧ), что помогает предотвратить различные виды рака головы, шеи и половых органов, а также предраковые состояния. Своевременная вакцинация предотвращает до 90% случаев рака, вызванного ВПЧ, и обеспечивает долгосрочную защиту.
Подросткам в возрасте 15–16 лет предоставляется возможность обновить защиту от дифтерии, столбняка и коклюша. Вакцинацию от дифтерии и столбняка нужно повторять каждые десять лет, поэтому после школы необходимо продолжить прививки у семейного врача. Это единственная вакцина, которая бесплатна также для взрослых. «Важно отметить, что в школьной вакцине есть дополнительный компонент, который защищает и от коклюша. Обновление защиты от коклюша в подростковом возрасте особенно важно, так как, например, в 2017 году в Эстонии коклюш был диагностирован у 56 человек, из которых 42 (75%) были молодыми взрослыми старше 20 лет», - подчеркнула Сизый.
«Пропущенные прививки против кори, свинки, краснухи, дифтерии, столбняка и коклюша можно сделать бесплатно до окончания школы. Вакцинация против ВПЧ также бесплатна для молодежи до 19 лет, - заверила Сизый. - Если ребенок не получил прививку от ВПЧ во время учебы, он может обратиться к семейному врачу для бесплатной вакцинации до достижения 19-летнего возраста».
Следите за состоянием ребенка после вакцинации
После вакцинации могут возникнуть кратковременные побочные эффекты. Вечером или на следующий день могут появиться боль, отек или покраснение в месте укола, головная боль, усталость. Эти симптомы можно облегчить с помощью парацетамола или ибупрофена и холодного компресса. «Эти побочные эффекты не являются поводом для беспокойства. После небольшого отдыха симптомы исчезают сами по себе», - уверяет Сизый.
Посмотреть календарь вакцинации ребенка можно здесь.