В Эстонии объявлен в розыск высокопоставленный чиновник-педофил

Бывший советник канцлера юстиции, высокопоставленный государственный служащий Яанус Конса, который ранее был осужден за педофилию, в августе снова должен был предстать перед судом. Вновь было предъявлено обвинение в педофилии. Так, 38-летнего Конса обвинили в производстве и распространении детской порнографии и сексуальном соблазнении несовершеннолетнего.

Хотя изначально Конса согласился пойти на соглашение, по которому его ждало бы реальное тюремное заключение, он не явился на слушание дела в Харьюский уездный суд 21 августа. Ранее, когда он узнал, что это будет открытое заседание, он попросил его перенести, заявив, что ему необходимо устроить свой быт. Однако после этого он исчез.

Судья также признался на заседании в августе, что пытался всячески связаться с обвиняемым, но безуспешно. «Я запросил у работодателя Конса, работает ли тот. Работодатель сообщил, что 27 июня Конса подал заявление об увольнении, и с тех пор его никто не видел, - заявил тогда судья. - Коллеги пытались его найти, чтобы узнать, не случилось ли с ним чего».

Прокурор тогда заявил, что ничего не остается, как передать дело в общее производство.

Теперь стало известно, что Конса 20 сентября был объявлен полицией в розыск .

Пыхъяская окружная прокуратура обвиняет Яануса Конса в изготовлении и распространении детской порнографии и сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему. Согласно обвинению, он написал и распространил несколько текстов, описывающих изнасилование несовершеннолетних. Кроме того, обвиняемый распространял (скачивал и пересылал) фотографии детей, занимающихся сексом.

В ходе расследования также было установлено, что обвиняемый пытался найти несовершеннолетнего сексуального партнера через приложение для общения Snapchat. Обвиняемый представился 14-летним мальчиком и сознательно склонял собеседников к половому акту. Однако никто из несовершеннолетних с обвиняемым не встречался, поэтому прямых жертв не было.