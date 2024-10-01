СМИ: крупная международная компания массово уволила граждан России

Одной из первых об увольнении сообщила в соцсети X (бывший Twitter) бывшая сотрудница кипрского офиса компании (на данный момент доступ к ее посту ограничен). Также о том, что сотрудники венгерского офиса были уволены сообщил российский журналист Дмитрий Низовцев. Информацию об увольнении «Настоящему Времени» подтвердил на условиях анонимности один из сотрудников корпорации в сербском офисе.

«В воскресенье вечером в расписании появилась встреча с руководством компании, на которую было приглашено большинство сотрудников сербского офиса. В целом, я догадался, к чему всё идет – отключен чат, Мandatory Meeting в названии. На встрече говорили стандартные слова о том, что "мы приняли решение, нам нужно двигаться дальше", что-то про трансформации и разделение, и сразу отключили доступ ко всей рабочей инфраструктуре», – рассказал «Настоящему Времени» уволенный сотрудник ABBYY.

Он добавил, что на встрече присутствовало около ста человек, а потом такие же встречи провели для российских сотрудников венгерского и кипрского офисов. Сотрудник корпорации пояснил, что уволили только россиян, остальные сотрудники еще работают, но «что с ними будет дальше – непонятно».

«Думаю, одни из причин в том, что наши клиенты – крупные американские компании, и мы работаем с их документами. Вероятно, они были недовольны тем, что к их информации могут получить доступ россияне. Но это мое предположение», – добавил собеседник «Настоящего Времени».

Некоторые сотрудники компании полагают, что руководство решило нанять более дешевую рабочую силу, в том числе из Индии.

Компания ABBYY была основана в 1989 году уроженцем Еревана, выпускником МФТИ, Давидом Яном. На данный момент штаб-квартира компании располагается в США. В 2022 году ABBYY ушла из России.