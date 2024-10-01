Иран запустил ракеты по Израилю

Информация о последствиях этой массированной ракетной атаки уточняется.

Воздушное сообщение над Израилем закрыто, все рейсы перенаправляются в альтернативные аэропорты за пределами государства.

Около половины девятого вечера по эстонскому времени ЦАХАЛ заявил о завершении ракетной атаки Ирана. «Мы провели довольно много перехватов. Есть ряд ударов в центре и в районах на юге страны», - заявил Даниэль Хагари. По его словам, информации о погибших на данный момент нет.

В Иране прокомментировали обстрел

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что нанесли удар «в самое сердце оккупированных земель» в ответ на «мученическую смерть» лидера ХАМАС Исмаила Хании, лидера «Хизбаллы» Хасана Насраллы и командующего КСИР Аббаса Нильфрушана.

«Если Израиль ответит на действия Ирана, он столкнется с еще более сокрушительными атаками», - заявили иранские власти.

«Хизбалла» заявила, что также нанесла ракетный удар по Израилю

Его целью якобы стала авиабаза Сде-Дов вблизи Тель-Авива. Удар был нанесен в ответ на атаки израильских военных «на гражданское население Ливана и в поддержку палестинского народа в Газе».

США предупреждали

Незадолго до этого США предупредили Израиль, что Иран готовится нанести по нему удар баллистическими ракетами. «Мы активно поддерживаем оборонительные меры подготовки, чтобы защитить Израиль от этой атаки. Прямое вооруженное нападение Ирана на Израиль будет иметь серьезнейшие последствия для Ирана», - заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

Посольство США в Израиле впервые за последние месяцы приказало своим сотрудникам вернуться домой и быть готовыми укрыться в бомбоубежищах. Высокопоставленный израильский чиновник сообщил американскому изданию Axios, что последние разведданные говорят о том, что атака будет осуществлена ​​в ближайшие несколько часов. Предупреждение от США поступило около полудня по местному времени, уточнил он.

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