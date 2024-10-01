Иран совершил пуски ракет по Израилю, сообщила израильская армия. По предварительным данным, были запущены сотни ракет.
Иран запустил ракеты по Израилю
Как передают местные СМИ, сирены ракетной тревоги звучат в центре, на юге и востоке Израиля. В центре Израиля слышны взрывы.
Израильская газета «Гааретц» передает о сильных взрывах и в Иерусалиме, и в Тель-Авиве, а также пишет - пока без подробностей - о попаданиях ракет в центральном Израиле и на юге, в пустыне Негев.
THIS IS ISRAEL RIGHT NOW— Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) October 1, 2024
The Islamic Regime of Iran will pay for this.
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Армия обороны Израиля опубликовала в соцсетях карту страны.
All Israeli civilians are in bomb shelters as rockets from Iran are fired at Israel. pic.twitter.com/bKXPdqMsBr— Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024
ABC News сообщает, что Израиль ожидает запуск 240-250 ракет двумя волнами.
Insane Footage showing Dozens of Iranian Ballistic Missiles raining over Israel. pic.twitter.com/6l1Wog1iCb— OSINTdefender (@sentdefender) October 1, 2024
Агентство Reuters пишет, что Иран выпустил по Израилю более сотни ракет. The Jerusalem Post сообщает, что было выпущено около 400 ракет. Пока неясно, связаны ли взрывы с ракетными попаданиями или с противовоздушной обороной.
Пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари перед началом иранской атаки заявил, что она, как ожидается, будет масштабной, и призвал граждан укрыться в безопасных помещениях.
Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщила, что в результате ракетного обстрела есть легкораненые, в их числе два человека, получивших ранения в Тель-Авиве.
Информация о последствиях этой массированной ракетной атаки уточняется.
Воздушное сообщение над Израилем закрыто, все рейсы перенаправляются в альтернативные аэропорты за пределами государства.
Около половины девятого вечера по эстонскому времени ЦАХАЛ заявил о завершении ракетной атаки Ирана. «Мы провели довольно много перехватов. Есть ряд ударов в центре и в районах на юге страны», - заявил Даниэль Хагари. По его словам, информации о погибших на данный момент нет.
В Иране прокомментировали обстрел
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что нанесли удар «в самое сердце оккупированных земель» в ответ на «мученическую смерть» лидера ХАМАС Исмаила Хании, лидера «Хизбаллы» Хасана Насраллы и командующего КСИР Аббаса Нильфрушана.
«Если Израиль ответит на действия Ирана, он столкнется с еще более сокрушительными атаками», - заявили иранские власти.
«Хизбалла» заявила, что также нанесла ракетный удар по Израилю
Его целью якобы стала авиабаза Сде-Дов вблизи Тель-Авива. Удар был нанесен в ответ на атаки израильских военных «на гражданское население Ливана и в поддержку палестинского народа в Газе».
США предупреждали
Незадолго до этого США предупредили Израиль, что Иран готовится нанести по нему удар баллистическими ракетами. «Мы активно поддерживаем оборонительные меры подготовки, чтобы защитить Израиль от этой атаки. Прямое вооруженное нападение Ирана на Израиль будет иметь серьезнейшие последствия для Ирана», - заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
Посольство США в Израиле впервые за последние месяцы приказало своим сотрудникам вернуться домой и быть готовыми укрыться в бомбоубежищах. Высокопоставленный израильский чиновник сообщил американскому изданию Axios, что последние разведданные говорят о том, что атака будет осуществлена в ближайшие несколько часов. Предупреждение от США поступило около полудня по местному времени, уточнил он.
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