Велосипедный энтузиаст вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ) во вторник днем перегородил путь автобусу в центре Таллинна и потребовал от водителя объяснений, почему тот подвергает его опасности, конфронтация завершилась извинениями со стороны транспортной компании.
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Фото ⟩ В Таллинне вице-мэр посреди дороги выяснял отношения с водителем автобуса
Пассажир, который ехал сегодня во время обеда в городском автобусе Таллинна, прислал Postimees описание инцидента между водителем автобуса и вице-мэром Пере, который активно продвигает поездки по городу на велосипеде.
«Пере на велосипеде подъехал к подъезжающему к остановке автобусу и постучал в окно. Потом он припарковал велосипед перед автобусом, подошел к окну со стороны водителя автобуса и стал возмущаться, - рассказал очевидец. - Позже люди спросили водителя автобуса, что случилось.