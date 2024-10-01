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Фото В Таллинне вице-мэр посреди дороги выяснял отношения с водителем автобуса

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В кафе перед театром «Эстония» можно было наблюдать такую картину: вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере на велосипеде подъехал к автобусу и постучал в окно. Затем он припарковал велосипед перед автобусом, подошел к окну водителя автобуса и, по словам очевидца, стал возмущаться.
В кафе перед театром «Эстония» можно было наблюдать такую картину: вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере на велосипеде подъехал к автобусу и постучал в окно. Затем он припарковал велосипед перед автобусом, подошел к окну водителя автобуса и, по словам очевидца, стал возмущаться. иллюстрация: Erakogu

Велосипедный энтузиаст вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ) во вторник днем перегородил путь автобусу в центре Таллинна и потребовал от водителя объяснений, почему тот подвергает его опасности, конфронтация завершилась извинениями со стороны транспортной компании.

Пассажир, который ехал сегодня во время обеда в городском автобусе Таллинна, прислал Postimees описание инцидента между водителем автобуса и вице-мэром Пере, который активно продвигает поездки по городу на велосипеде.

«Пере на велосипеде подъехал к подъезжающему к остановке автобусу и постучал в окно. Потом он припарковал велосипед перед автобусом, подошел к окну со стороны водителя автобуса и стал возмущаться, - рассказал очевидец. - Позже люди спросили водителя автобуса, что случилось.

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