Фото В Таллинне вице-мэр посреди дороги выяснял отношения с водителем автобуса

В кафе перед театром «Эстония» можно было наблюдать такую картину: вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере на велосипеде подъехал к автобусу и постучал в окно. Затем он припарковал велосипед перед автобусом, подошел к окну водителя автобуса и, по словам очевидца, стал возмущаться.

иллюстрация: Erakogu