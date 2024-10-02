По данным социологической службы Norstat, входящая в правящую коалицию Социал-демократическая партия продолжает терять популярность: за последние четыре недели ее рейтинг снизился на пять процентных пунктов, и партия опустилась на пятое место в таблице популярности политических сил, пишет Rus.ERR.
Рейтинги: Центристская партия и EKRE обошли соцдемов
С учетом опубликованных 2 октября данных последнего еженедельного опроса Norstat, 28,7% граждан, имеющих право на участие в парламентских выборах, поддерживают «Отечество», 19,2% - Партию реформ и 13,1% - Центристскую партию.
Далее идут EKRE (13%) и Социал-демократическая партия (12,7%), а наименьшую поддержку среди парламентских партий имеет «Ээсти 200» (4,3%).
Из не представленных в Рийгикогу политических сил Партию правых поддерживают 4,3%, партию Эстонские националисты и консерваторы (ERK) - 1,9%, «Зеленых» - 1,2% и Koos - 1,1%.
Партии правящей коалиции поддерживают 36,2% респондентов, а оппозиционные силы Рийгикогу («Отечество», EKRE, Центристская партия) - 54,8%.