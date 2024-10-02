Рейтинги: Центристская партия и EKRE обошли соцдемов

По данным социологической службы Norstat, входящая в правящую коалицию Социал-демократическая партия продолжает терять популярность: за последние четыре недели ее рейтинг снизился на пять процентных пунктов, и партия опустилась на пятое место в таблице популярности политических сил, пишет Rus.ERR.