«Иран совершил большую ошибку и заплатит за нее». Израиль грозит ответом на удары Тегерана по своей территории

«Иран совершил большую ошибку сегодня вечером (вчера вечером - прим.) — и он заплатит за это. Режим в Иране не понимает нашей решимости защищать себя и отомстить нашим врагам, — сказал он. — Мы будем придерживаться установленного нами правила: кто бы на нас ни напал — мы нападем на него».

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари также заявил, что действия Тегерана будут иметь серьезные последствия.

По его словам, израильские и американские системы ПВО эффективно сработали против запущенных из Ирана ракет.

«Иран […] подталкивает Ближний Восток к эскалации. Сегодняшние события будут иметь последствия», — сказал он.

«У нас есть планы, и мы будем действовать в том месте и в то время, в которые решим», — добавил представитель ЦАХАЛ.

Через несколько часов после иранского обстрела израильские военные нанесли новые удары по объектам «Хезболлы» в Бейруте.

Перед этим Армия обороны Израиля предупредила местных жителей о необходимости эвакуироваться.

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан назвал удары Ирана «значительной эскалацией» и сообщил, что в общей сложности Тегеран запустил около 200 баллистических ракет (позднее такую же цифру озвучило государственное телевидение Ирана).

Салливан отказался комментировать возможность ответных мер со стороны Израиля или США, но подтвердил, что американские эсминцы помогали Израилю сбивать иранские ракеты.