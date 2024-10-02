Самый успешный бильярдист Эстонии Денис Грабе впервые поднялся на третью строчку мирового рейтинга, пишет RusERR.
Эстонский бильярдист Денис Грабе впервые вошел в топ-3 мирового рейтинга
Теперь у Дениса Грабе, который в этом году выиграл медаль чемпионата мира среди взрослых, в общей сложности свыше 34000 очков.
Лидером мирового рейтинга остается немец Джошуа Филлер, на втором месте грек Александр Казакис.
Грабе уже много лет входит в число лидеров мирового бильярда. В последние шесть лет он стабильно входил в ТОП-20, но до этого ни разу не поднимался в тройку лучших.