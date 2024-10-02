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Эстонский бильярдист Денис Грабе впервые вошел в топ-3 мирового рейтинга

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Денис Грабе.
Денис Грабе. Фото: Poola Piljardiliit

Самый успешный бильярдист Эстонии Денис Грабе впервые поднялся на третью строчку мирового рейтинга, пишет RusERR.

Теперь у Дениса Грабе, который в этом году выиграл медаль чемпионата мира среди взрослых, в общей сложности свыше 34000 очков.

Лидером мирового рейтинга остается немец Джошуа Филлер, на втором месте грек Александр Казакис.

Грабе уже много лет входит в число лидеров мирового бильярда. В последние шесть лет он стабильно входил в ТОП-20, но до этого ни разу не поднимался в тройку лучших.

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