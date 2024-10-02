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Жизнь налаживается? Таллиннский аэропорт обслужил рекордное число пассажиров

Редактор: rus.postimees.ee
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Таллиннский аэропорт.
Таллиннский аэропорт. Фото: Eero Vabamägi

Пассажиропоток Таллиннского аэропорта имени Леннарта Мери продолжил расти и в сентябре, и по итогам первых девять месяцев текущего года, пишет Rus.ERR.

С января по сентябрь через столичный аэропорт прошли 2 млн 643 тысячи пассажиров, что на 18,5% больше, чем годом ранее, выясняется из статистических данных предприятия.

В сентябре аэропорт обслужил около 333 000 пассажиров, что на 21,5% больше в годовом сравнении.

Больше всего из Таллинна в сентябре на регулярных маршрутах летали в Стокгольм, следующими по популярности направлениями были Хельсинки, Рига и Франкфурт.

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