Жизнь налаживается? Таллиннский аэропорт обслужил рекордное число пассажиров

С января по сентябрь через столичный аэропорт прошли 2 млн 643 тысячи пассажиров, что на 18,5% больше, чем годом ранее, выясняется из статистических данных предприятия.

В сентябре аэропорт обслужил около 333 000 пассажиров, что на 21,5% больше в годовом сравнении.

Больше всего из Таллинна в сентябре на регулярных маршрутах летали в Стокгольм, следующими по популярности направлениями были Хельсинки, Рига и Франкфурт.