У чемпиона Европы по футболу диагностировали редкую травму

Испанец столкнулся в воздухе с полузащитником «Реала» Орельеном Тчуамени, после чего Ле Норман упал на поле. Несмотря на это, он смог сыграть до конца матча. Матч завершился со счетом 1:1.

Позже Ле Норман отправился на обследование, где выяснилось, что у него черепно-мозговая травма, точнее, травматические гематомы головного мозга, которые, по данным Inimene.ee, представляют собой скопления крови между оболочками головного мозга, возникающие в результате удара головой. В клубе пока не сообщили, насколько продолжительным будет перерыв у футболиста из-за травмы.

Ле Норман не был в стартовом составе «Атлетико» ни в одной игре в этом году. Он представлял сборную Испании 19 раз и летом входил в состав команды-победителя чемпионата Европы, где принял участие в шести матчах.

Сегодня вечером «Атлетико» встретится с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, а 6 октября они встретятся с «Реалом Сосьедадом» в рамках внутренней Премьер-лиги.