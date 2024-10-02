Те респонденты, которые не откладывают деньги на пенсию, в качестве основной причины называют инфляцию. Целых 39% жителей Эстонии, не имеющих сбережений, считают, что нет смысла их откладывать, так как стоимость их накоплений до пенсии будет падать из-за роста цен.

«Хотя инфляция, которую мы наблюдали некоторое время назад, может вызывать чувство безнадежности, это, конечно, не повод прекращать сбережения. Один из вариантов - инвестировать в активы, которые исторически обеспечивали среднесрочную защиту от инфляции, такие как акции и недвижимость. Когда корзина дорожает в денежном выражении, фондовые рынки и недвижимость также имеют тенденцию к росту», - сказал Мадиссон.

По его словам, фондовые рынки растут, потому что в условиях инфляции фирмы могут устанавливать более высокие цены на товары и услуги, а рост цен на строительство поддерживает недвижимость. «Но самое главное - быть последовательным в накоплении сбережений, чтобы распределить покупки во времени и получить выгоду от долгосрочного роста цен на рынке», - объясняет важность накопления Мадиссон.

Среди пенсионных вкладчиков наиболее популярной причиной для накопления сбережений является желание быть финансово независимым на пенсии. Это мотивирует 64% жителей Эстонии, а вторым по популярности источником мотивации является желание не работать в старости, то есть планировать жить на накопленные деньги, что является целью 44% респондентов. Кроме того, была упомянута мечта о хорошо обеспеченной старости, которая мотивирует 40% респондентов. Это самые популярные источники мотивации в каждой из стран Балтии, согласно опросу.

«Наличие сбережений и диверсифицированных инвестиций помогает укрепить уверенность в себе и улучшить возможности для выхода на пенсию. Вот почему так важно сделать собственный вклад. Даже небольшие шаги помогают лучше подготовиться к будущему», - говорит Мадиссон.

Исследование, проведенное по заказу Luminor, было проведено в странах Балтии в апреле 2024 года в сотрудничестве с Norstat, в нем приняли участие 3015 респондентов в возрасте 18-65 лет.