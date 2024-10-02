В ДТП пострадали велосипедисты, пассажиры автобусов и водитель мопеда

Первое происшествие случилось в 2:18 на Ляэнемере-теэ в Таллинне. 17-летний юноша, катаясь на электросамокате, потерял управление и упал. Его госпитализировали.

Вторая авария произошла в 8:04 на улице Гонсиори, рядом с автобусной остановкой. В автобусе, которым управлял 59-летний водитель, произошло резкое торможение, в результате чего 54-летняя пассажирка упала. Женщину доставили в больницу.

Третье ДТП произошло в 9:30 на шоссе Ягала-Кяравете в деревне Соодла (уезд Харьюмаа). Женщина на велосипеде, по неясным причинам, врезалась в прицеп грузовика Scania, которым управлял 64-летний мужчина. Пострадавшая, чья личность пока не установлена, была срочно доставлена в больницу.

Четвертая авария произошла в 12:29 на перекрестке улиц Ноорусе и Рохуайя в городе Локса. 31-летняя женщина на автомобиле Kia, выезжая с боковой дороги, не уступила дорогу мопеду, которым управлял 83-летний мужчина. Водителя мопеда доставили в больницу для обследования.

Пятая авария произошла в 14:40 на улице Ыйсмяэ в Таллинне. В рейсовом автобусе, которым управлял 61-летний водитель, упала 87-летняя пассажирка. Ее также госпитализировали.

Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, а обстоятельства происшествий выясняются.