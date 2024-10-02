Перевод: Каролийна Вертяева

По словам старшего научного сотрудника Эстонского университета естественных наук Калева Йыгисте, численность лосей в Эстонии за последнее десятилетие резко сократилась. Если в 2013 году популяция оценивалась в 20 000 особей, то по последним данным их осталось около 11 000. «По словам охотников, реальная численность может быть даже всего около 7 000. Такое резкое сокращение требует новых решений для восстановления и сохранения численности лосей», - отметил Йыгисте.

Лось, будучи крупным животным, играет важную роль в лесной экосистеме, а его поведение и численность влияют на другие виды, например на бурого медведя и волка. Лось также важен для поддержания биологического разнообразия и влияет на развитие лесов. Кроме того, наблюдение за лосями во время экскурсий на природе становится все более популярным, что стимулирует развитие экологического туризма.

В проекте «MooseBelt» применяются современные технологии, в том числе GPS-ошейники, которые позволяют отслеживать перемещения лосей и фиксировать их миграцию через государственные границы. По словам Йыгисте, маркировка лосей - сложный и ответственный процесс, требующий ветеринарных навыков.

«Наши латвийские коллеги обладают многолетним опытом в этой области - с 1979 года в национальном парке Гауя животных маркируют визуально читаемыми знаками», - отметил Йыгисте.

Проект опирается на опыт как эстонских, так и международных ученых. В Швеции проведено множество исследований о пищевых привычках лосей, а важный пример дают исследования популяции диких животных и их кормовой базы в штате Орегон (США). В Эстонии, например, изучали содержимое желудков лосей, чтобы получить более точное представление об их кормовой базе и влиянии на лесное хозяйство. Кроме того, профессор экологии леса Эстонского университета естественных наук Марек Метслайд и его коллеги ранее публиковали научные работы о повреждениях, наносимых лосями сосновым лесам, и их восстановительных способностях.

Проект стартовал 1 октября 2024 года и продлится три года. Деятельность финансируется программой INTERREG Европейского союза и реализуется в рамках программы сотрудничества Est-Lat. Открытие проекта состоялось 28 августа в Салацгриве, где Латвию представляли Марцис Саклаурс, Арис Янсонс и куратор проекта Инесе Никопенсиус. Эстонию представляли доцент экологии леса Эстонского университета естественных наук Калев Йыгисте и представитель Эстонского общества охотников Хенрик Раун.