Новый налог? Государство планирует новый сбор на мусор

Хотя система управления отходами действительно нуждается в дополнительных средствах, Лууде считает, что деньги нужно искать в муниципальных бюджетах, а не добавлять новые налоги. «Уже введенные налоги и их повышение сильно ударят по уровню жизни людей», - отметил он.

Суть реформы в том, что самоуправлениям дадут право ввести местный налог на мусор, и, скорее всего, это произойдет там, где остро не хватает денег. Этот налог будут платить даже те, кто тщательно сортирует отходы, хотя для них сумма может быть меньшей. Однако точная методика расчета пока не известна. По словам Лууде, новый налог станет ощутимым ударом по кошелькам людей. Более того, значительная часть собранных средств снова пойдет на зарплаты новым госслужащим, что только увеличит и без того раздутое количество чиновников.

Лууде также отметил, что правительство обещало, что с налогом на безопасность будет поставлена точка в повышении налогов, но теперь планирует новый сбор. «Если правительство хочет сохранить доверие, этот налог вводить нельзя. Людям нужно время, чтобы привыкнуть к уже введенным налогам и их повышению. Кроме того, это подорвет доверие, ведь нельзя постоянно менять ранее озвученные планы», - сказал Лууде.

Он подчеркнул, что стабильная налоговая система важна для бизнеса, а стабильный уровень жизни - для граждан. «Нельзя допустить, чтобы коммунальные расходы привели семьи к банкротству, это тоже угроза для безопасности страны», - добавил он.

По мнению Лууде, суть реформы управления отходами начинает теряться. «Цель реформы - не пополнение госбюджета, а улучшение качества окружающей среды в Эстонии», - подчеркнул он. Введение налога на отходы, по его словам, сейчас - плохая идея, и этот вопрос стоит отложить.