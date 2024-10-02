Во вторник в полицию обратился мужчина из Тарту, с которым связался якобы сотрудник Swedbank и выманил более 6000 евро.
Мошенник, выдававший себя за сотрудника банка, выманил у жителя Тарту более 6000 евро
По словам представившегося сотрудником банка мошенника, кто-то попытался получить доступ к данным жителя Тарту и поэтому из соображений безопасности клиенту банка следовало закрыть банковский счет и открыть новый. Мошенник сообщил, что к потерпевшему придет сотрудник банка, которому нужно будет передать наличные. Затем, согласно плану мошенника, потерпевшему должны были выслать новую защищенную банковскую карту.
Житель Тарту передал «сотруднику банка» 6600 евро, но не получил обещанную банковскую карту.
Поняв, что это было мошенничество, он обратился в полицию. Подробности выясняются в ходе уголовного производства.