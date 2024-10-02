Мошенник, выдававший себя за сотрудника банка, выманил у жителя Тарту более 6000 евро

По словам представившегося сотрудником банка мошенника, кто-то попытался получить доступ к данным жителя Тарту и поэтому из соображений безопасности клиенту банка следовало закрыть банковский счет и открыть новый. Мошенник сообщил, что к потерпевшему придет сотрудник банка, которому нужно будет передать наличные. Затем, согласно плану мошенника, потерпевшему должны были выслать новую защищенную банковскую карту.