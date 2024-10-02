Налог на автомобили замедлит обновление автопарков в Эстонии

Компании, у которых есть автопарки, будут стараться сократить расходы и оптимизировать свои ресурсы. «Те, кто могут себе это позволить, обновят транспорт уже в этом году, а к середине следующего года адаптируются к изменениям, чтобы принимать более взвешенные решения», - пояснил Вахтер.

Он также отметил, что новый налог повлияет на продажи коммерческих автомобилей, так как часть клиентов обратится к рынку подержанных авто. Это может замедлить обновление автопарков в Эстонии.

По данным Эстонского союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей, продажи новых автомобилей по всему Европейскому союзу снижаются. Однако в Эстонии падение оказалось одним из самых небольших - менее 5%. Для сравнения, в Латвии продажи упали на 14%, а в Литве - на 7%.

«Несмотря на рост налогов и повышение цен, колебания в экономике - это привычная реальность для предпринимателей. Хотя прогнозы ухудшились, мы вышли из двухлетнего периода спада, и многие ожидают, что позитивная динамика продолжится, даже с учетом новых налогов. Это обнадеживает», - сказал Вахтер.

Он добавил, что компании, скорее всего, будут дольше использовать свои текущие транспортные средства или искать более экономичные решения, возможно, обращаясь к прокатным компаниям Латвии и Литвы. «Сейчас появилась ясность по новым налогам, что позволит бизнесу адаптироваться к новым условиям. Во второй половине следующего года мы ожидаем больше оптимизма и роста», - заключил Вахтер.