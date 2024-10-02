Летом 2023 года испанский голкипер Серхио Рико, находясь на отдыхе, упал с лошади и получил удар копытом в голову. Травма оказалась настолько серьезной, что футболист оказался в реанимации.
Оправившийся после полученной при падения с лошади тяжелейшей черепно-мозговой травмы футболист возобновил карьеру
19 дней Рико находился в коме, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. К счастью, футболист пришел в себя, через несколько месяцев выписался из больницы и начал долгий путь к выздоровлению.
Но оставались большие сомнения относительно продолжения его спортивной карьеры.
Недавно поступили хорошие новости: 31-летний Серхио Рико официально стал игроком катарской «Аль-Гарафы», клуб подписал его в статусе свободного агента.
Предыдущим клубом Рико был французский ПСЖ, из которого он ушел минувшим летом.